Intercettato un sottomarino carico di 3.000 kg di cocaina: è successo in Spagna

Il sommergibile è realizzato in fibra di vetro ed è il primo ad essere intercettato in Europa. La missione del sottomarino, secondo fonti vicine alle indagini, era di passare la droga tra una nave e l’altra nell’Atlantico.

Per Giovanni D’Agata, presidente “Sportello dei Diritti”, il video prova che il traffico di sostanze stupefacenti a livello globale non conosce frontiere e utilizza metodi sempre più sofisticati e innovativi per superare i confini e i controlli.

Ecco il video: https://www.youtube.com/watch?v=_qlpKLHT8vw.