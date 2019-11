Incontro d’autore con Riccardo Melosu e Workshop di ritratto presso Dyaphrama

Da venerdì 22 a domenica 24 novembre il fotografo Riccardo Melosu di Olbia, sarà ospite della Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama per una serata di presentazione e due giornate di workshop.

Venerdì 22 novembre alle ore 21.00, per la serata di Incontri d’autore, Riccardo Melosu illustrerà la fotografia di ritratto e altri suoi nuovi lavori, presso la sede dell’associazione fotografica Dyaphrama, in via della conciliazione 58 a Oristano. L’incontro è aperto a tutti e a ingresso libero.

Le due giornate di sabato 23 e domenica 24 novembre, saranno dedicate esclusivamente ai soci dell’associazione Dyaphrama, con due sessioni di workshop, che avranno il medesimo programma, per cui i partecipanti dovranno scegliere quale delle 2 frequentare.

La partecipazione al workshop, come anticipato è riservata ai soci dell’Associazione, pertanto ci si può iscrivere chiamando il presidente Cesello Putzu al n. 348 4502403.

“I miei workshop non sono corsi – sottolinea Riccardo Melosu – non sono scuole di fotografia, vi mostrerò il mio workflow la mia attitudine alla fotografia di ritratto, come la vivo e come sia diventato il mio lavoro.”

“La fotografia non è solo tecnica, è soprattutto uno stile di vita, per certi versi una malattia, insieme a una delle mie giovani modelle – anticipa il fotografo- impareremo a realizzare una serie fotografica, un progetto, a concretizzare quello che i vedono i nostri occhi.”

Questo il Programma delle giornate di workshop:

– 9,00 Appuntamento per la firma delle liberatorie

– 9.15 Introduzione al Workshop

– 9.30 Progetti, serie e sviluppo delle idee

– 10.00 Come gestire e interagire con una modella, cosa fare e cosa non fare

– 10.30 La luce Naturale, come sfruttarla al meglio anche in situazioni difficili, realizzando una serie fotografica

– 14.00 Pausa pranzo

– 15.30 Cenni di post produzione, valutazione degli scatti prodotti

– 19.00 Conclusioni finali.

Ogni partecipante dovrà portare con se:

Macchina fotografica con ottiche intercambiabili (da 24 millimetri in su)

Schede SD

Computer portatile con installato Lightroom e/o Photoshop possibilmente con le ultime versioni.

Biografia di Riccardo Melosu:

Ritrattista concettuale ed emozionale, si avvicina alla fotografia dedicandosi inizialmente solo allo studio tecnico al quale si dedica per un anno intero, poi inizia il suo percorso nel campo del ritratto allestendo i primi set e ottenendo i primi riscontri positivi tramite la diffusione online del suo lavoro. “Cerco di far parlare le mie foto e di renderle cinematografiche – commenta Melosu – questo è il mio obbiettivo principale. Come tutti ho avuto le mie influenze, ma attualmente ciò che mi ispira, è ciò che mi circonda: la natura, il paesaggio e ovviamente la bellezza e il fascino del corpo umano”. Oggi, oltre ai lavori su commissione e ai progetti personali, tiene workshop e corsi di post produzione in Italia e in Europa.

Info Riccardo Melosu: www.riccardomelosuphotography.com

Dyaphrama: www.dyaphrama.eu

Alcune foto di Riccardo: