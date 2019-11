Ilva. Scudieri : “Taranto area importante non solo per l’economia locale ma anche per la necessità di materie prime.”

“Auspico che Taranto possa avere un futuro. E’ un’area importante non solo per l’economia locale ma anche per l’economia nazionale, per la necessità delle imprese di avere materie prime e di guardare al proprio sviluppo. Sia gli imprenditori italiani che gli imprenditori internazionali hanno tutto l’interesse affinché le fonti di materie prime ci siano e siano al passo con i tempi e tecnologicamente avanzate. Si tratta di quanta appeal abbia l’Italia nei confronti degli investimenti nazionali ed internazionali, questo è da vedere”. Lo ha dichiarato l’importante imprenditore Paolo Scudieri Presidente della Adler Pelzer Group, intervistato dai giornalisti a margine della Conferenza Pogrammatica dei Distretti Turistici, svoltasi a Salerno in Campania ed ancora in corso.

La Prima Conferenza Programmatica dei Distretti Turistici della Campania, ben 24, è stata un grande successo con la partecipazione nazionale della FIAVET, la Federazione Italiana Agenzie di Viaggio e Turismo, di personalità di spicco del Governo nazionale e del Parlamento Europeo e fortemente voluta dal Presidente di tutti i Distretti Turistici della Campania, Vincenzo Marrazzo. Ben due giornate di confronto intenso per individuare le strategie di sviluppo turistico ed economico dell’Italia.