“Il perdono nelle relazioni”: il 16 novembre a Serdiana una conferenza con Daniel Lumera

– La relazione è un bisogno primario nonché un mezzo per soddisfare altre esigenze interiori.



– La vita è fatta di relazioni con noi stessi, gli altri, la natura il mondo in cui viviamo.

– Il perdono è la chiave di accesso, per la risoluzione dei conflitti nelle relazioni.

– Quando scegli di modificare una relazione che non funziona, il perdono ti consente di agire con chiarezza, libero da sentimenti come



impotenza, aggressività, frustrazione.

– Quando la tua scelta è quella di allontanarti da una relazione che ha esaurito il suo corso, il perdono ti permette di farlo liberando te e



l’altro dal dolore del distacco.

– La causa primaria di relazioni non appaganti non risiede mai nella relazione in sé ma nel nostro modo di stare in essa.

– Partecipando a questo workshop potrai conoscere come costruire relazioni appaganti e prospere grazie agli strumenti e tecniche del



metodo e del progetto formativo International School of Forgiveness di Daniel Lumera.

La quota di partecipazione è di 45 (35 € del biglietto + 10 € per la quota associativa annuale).

Acquisto biglietti su Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/il-perdono-nelle-relazioni-a-cura-di-daniel-lumera-tickets-78203497767

Per informazioni – Segreteria Arcu de Chelu:

349 3618318 Sandra – 339 3718553 Valentina – 392 3571715 Valeria