Il Comune di Oristano ha pubblicato il bando per la concessione temporanea di immobili comunali

Il bando è finalizzato alla valorizzazione e utilizzazione ottimale del patrimonio comunale in regime di concessione temporanea annuale mediante il coinvolgimento di associazioni, soggetti pubblici e privati, che svolgano le proprie attività in coerenza con gli scopi istituzionali dell’Ente, attraverso iniziative di carattere sociale, culturale, storico, artistico, delle tradizioni locali, ricreativo e ambientale, assemblee, seminari, incontri, convegni e manifestazioni nei campi dell’arte, della cultura, dell’educazione musicale, delle politiche giovanili e dei servizi sociali, assemblee, seminari, incontri tra cittadini per finalità riconosciute dall’amministrazione.

La richiesta di utilizzo temporanea di locali comunali può essere avanzata da associazioni culturali, ambientaliste e sportive, associazioni di volontariato regolarmente costituite ed iscritte all’albo regionale, associazioni di promozione sociale, comitati di cittadini istituiti in associazioni per la tutela e la salvaguardia di interessi collettivi il cui statuto sia stato preventivamente presentato all’amministrazione comunale, organismi religiosi, organismi ed istituzioni scolastiche comunali, enti pubblici che ne facciano richiesta per promuovere ed organizzare iniziative di interesse per la collettività oristanese, istituzioni pubbliche, fondazioni o comitati.

La concessione in uso può essere rilasciata anche a soggetti diversi purché l’iniziativa promossa sia ritenuta di interesse collettivo, abbia carattere culturale, storico, artistico, teatrale, scientifico, musicale, sociale, sportivo, scolastico, sanitario, umanitario, di volontariato e di pubblico interesse in genere.

La concessione dei locali potrà avvenire in uso esclusivo, in uso non esclusivo o per attività saltuarie.

Le richieste di concessione devono essere trasmesse al Comune di Oristano, Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, entro il 30 novembre 2019, mediante PEC all’indirizzo istituzionale@pec.comune.oristano.it ovvero a mezzo consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in Piazza Eleonora – Palazzo Campus-Colonna.

Per informazioni ci si può rivolgere al Servizio Patrimonio, Geom. Pier Paolo Cuccu/Geom. Giorgio Vacca Tel: 0783 791270/791340, e-mail pierpaolo.cuccu@comune.oristano.it, giorgio.vacca@comune.oristano.it.