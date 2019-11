Il CNDDU esprime solidarietà per Venezia e Matera colpite dal maltempo

Ci auguriamo che tutte le autorità competenti appartenenti a tutti i settori nevralgici del Paese possano una volta per tutte prendere atto degli errori commessi in precedenza, in relazione alla tutela ambientale e alla messa in sicurezza delle zone a rischio e intervenire adeguatamente al più presto.

In tale drammatica occasione auspichiamo che nelle scuole si possano approfondire le tematiche inerenti all’art. 9 della Costituzione: lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica; la tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico.

Mai quanto ora tali aspetti così attuali e intersecabili devono trovare adeguato spazio all’interno delle attività didattiche di ogni scuola. La ricerca deve intervenire per trovare soluzioni adeguate rispetto al cambiamento climatico e alla degenerazione ambientale; la scuola ha il compito far conoscere l’inestimabile valore dei patrimoni Unesco presenti sul nostro territorio e sensibilizzare le nuove generazioni circa l’importanza della tradizione artistica nazionale da preservare contro atti di vandalismo e ogni forma di incuria / illegalità.

La bellezza salverà il mondo (Fëdor Dostoevskij).

Prof. Romano Pesavento, Presidente CNDDU