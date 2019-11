Il cavaliere degli asini volanti: dal 02/11 al 07/12 il tour italiano di Luca Bonaffini

Titolo del recital è “Il Cavaliere degli Asini Volanti“, come il suo ultimo album, uscito a cavallo tra il 2018 e il 2019,

Anche se… – specifica Bonaffini – i brani contenuti nello spettacolo cambieranno di concerto in concerto, a seconda del tema e del Chakra scelto per la serata. Ci saranno canzoni mie, vecchie e nuove, quelle scritte con Pierangelo Bertoli, con Claudio Lolli e con Flavio Oreglio, ma anche nuove e sconosciute, forse inedite. Non mancheranno omaggi ai grandi maestri del Novecento che mi hanno ispirato e fatto scegliere la professione artistica del cantautore.

Il tour partirà sabato 2 novembre a Milano, dal Teatro della Memoria, con l’omaggio alle radici e alla madre per proseguire a Roma, domenica 10 novembre, al Teatro Lo Spazio con il tema dell’identità. Ritornerà al nord mercoledì 13 novembre presso l’Officina della Musica (Como) con “il potere personale”, raggiungendo sabato 16 novembre il Teatro Domus Pacis di Pavia con “il cuore”.

Non poteva far mancare al viaggio la sua città d’origine, ovvero Mantova, dove approderà giovedì 21 novembre al Teatro Campogalliani con “voci”, per poi spostarsi a Legnano presso il Teatro Ratti il 3 dicembre con il tema “diversamente Re”, in occasione della “Giornata Internazionale delle persone con disabilità.”

Il tour si chiuderà a Padova, presso il Fistomba Social Park, sabato 7 dicembre con il tema “visioni”.