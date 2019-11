Grande partecipazione per il workshop di Riccardo Melosu, presso MCasa -MArte organizzato da Dyaphrama

Venerdì 22 novembre il fotografo Riccardo Melosu di Olbia, è stato ospite della Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano per una serata di Incontri d’autore, dove ha illustrato la fotografia di ritratto, moda e pubblicitaria, compreso l’ultimo lavoro di moda a New York – luogo che il fotografo frequenta da 7 anni – per la collezione invernale di Essere Style.

Le due giornate successive, di sabato 23 e domenica 24 novembre, sono state dedicate esclusivamente ai soci dell’associazione Dyaphrama, con due sessioni di workshop, che comprendevano un programma articolato, iniziando dall’Introduzione al Workshop di ritratto, proseguendo con la progettazione e lo sviluppo delle idee e la realizzazione degli scatti finali.

Melosu, dopo aver spiegato come gestire e interagire con una modella, è passato alla fase creativa dello scatto in luce naturale e artificiale, e relativi pannelli specchi e diffusori, con la partecipazione della giovane modella cagliaritana Elisa Deriu, nel bellissimo locale espositivo di via Cagliari, ad Oristano, dello Spazio “MCasa” in collaborazione con”MArte“.

I soci Dyaphrama con diligenza hanno ascoltato le parole e osservato con attenzione gli scatti del fotografo, cercando di mettere in pratica i suoi consigli nell’eseguire gli esercizi fotografici con la modella, che nonostante la sua giovane età, posava professionalmente e instancabilmente sotto le indicazioni degli allievi e i consigli del Maestro.

Le serate si concludevano con la valutazione degli scatti prodotti e la postproduzione delle immagini finalizzate al web e alla stampa finale, e i risultati degli allievi venivano controllati dal fotografo, che commentando i lavori eseguiti, dava suggerimenti per il miglioramento dei files con i programmi di fotoritocco.

“I miei workshop non sono corsi –ha ricordato Riccardo Melosu – ai presenti, non sono scuole di fotografia, vi mostrerò il mio workflow la mia attitudine alla fotografia di ritratto, come la vivo e come sia diventato il mio lavoro.”

Il lavoro di Melosu è piaciuto parecchio ai partecipanti, che hanno apprezzato la sua pazienza e cortesia nel rispondere compiutamente alle varie domande che gli sono state poste, durante le sessioni di scatti.

Biografia di Riccardo Melosu:

Ritrattista concettuale ed emozionale, si avvicina alla fotografia dedicandosi inizialmente solo allo studio tecnico al quale si dedica per un anno intero, poi inizia il suo percorso nel campo del ritratto allestendo i primi set e ottenendo i primi riscontri positivi tramite la diffusione online del suo lavoro. “Cerco di far parlare le mie foto e di renderle cinematografiche – commenta Melosu – questo è il mio obbiettivo principale. Come tutti ho avuto le mie influenze, ma attualmente ciò che mi ispira, è ciò che mi circonda: la natura, il paesaggio e ovviamente la bellezza e il fascino del corpo umano”. Oggi, oltre ai lavori su commissione e ai progetti personali, tiene workshop e corsi di post produzione in Italia e in Europa.

Info Riccardo Melosu: www.riccardomelosuphotography.com

Dyaphrama: www.dyaphrama.eu