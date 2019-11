Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. CNDDU “necessaria la creazione di una rete scolastica”

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Coordinamento nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani ritiene fondamentale la costituzione di una rete scolastica virtuale nazionale contro la violenza di genere. Proponiamo al MIUR di costituire una piattaforma dove archiviare tutti i progetti e le proposte progettuali realizzati dalle scuole, e favorire l’interazione e il confronto tra le scuole sui programmi di azione relativi alla parità di genere. Per tal motivo, invitiamo gli istituti scolastici a mandarci i loro contributi in modo che possano venire pubblicati sui nostri canali social. I dati Eures 2019, presentati qualche giorno fa, evidenziano valori allarmanti (142 donne uccise nel 2018) che hanno destato profonda preoccupazione nell’opinione pubblica. #ioconArtemisia.