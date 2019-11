Giornata della legalità: il video de ragazzi del Convitto Nazionale Canopoleno

Così come ha ispirato i ragazzi del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari che, dopo aver visto la Tela in mostra, hanno realizzato e postato su Youtube il video dal titolo “Mentre un bambino piange da solo“, particolarmente gradito dalla comunità della rete (che potete vedere cliccando qui).

Il video, che ha ottenuto il Logo ufficiale di ILO, è stato proiettato a Nuoro nei giorni scorsi in occasione della terza edizione della Giornata della Legalità, organizzata dall’Avvocatura e Magistratura del capoluogo sardo, che ha visto la partecipazione delle facoltà di Giurisprudenza e Architettura di Sassari e della Università della Terza Età di Alghero.

Il video degli studenti del Canopoleno è un inno d’amore dedicato alle creature sfruttate di tutto il mondo, una protesta contro un sistema perverso che soffoca i più piccoli, toglie dignità ad adulti senza lavoro a vantaggio di pochi privilegiati.

A legare i mille nodi da sciogliere è il non rispetto delle regole della legge e dell’umanità. I liceali di Via Luna e Sole, che quel rispetto lo vivono tutti i giorni sui loro campi sportivi, sui testi che studiano e traducono, hanno saputo cogliere il vero senso del problema e riuscendo a diffondere la consapevolezza in modo originale e accattivante, usando le arti e i media, come suggerito dall’ONU.

La loro capacità di scrivere, cantare, disegnare, filmare, riflettere è stata messa al servizio di una buona causa. Il Web è diventato aula scolastica, sala di registrazione e di montaggio contro l’indifferenza. E la scuola una grande palestra di vita.