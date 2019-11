Ambiente

Gadoni: soccorso un esemplare di muflone

Nel primo pomeriggio del 13 novembre scorso, il personale della Stazione forestale di Aritzo, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, è intervenuto in località "Funtana e Margiane" in agro del Comune di Gadoni, per recuperare un esemplare maschio adulto di muflone in evidente stato di malessere e in difficoltà di movimento.

L’animale, recuperato dal personale del Corpo forestale, è stato consegnato al Centro Recupero Fauna Selvatica di Monastir dove il veterinario ha provveduto nell’ immediatezza a prestare le prime cure per sospetta infezione. L’animale, trattenuto presso la struttura per le cure del caso, riacquisterà la libertà non appena tornato in forze.