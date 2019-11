FI divisa: Movimento Sudisti Italiani spera in Mara Carfagna, lo afferma Rotondi

Tra i continui dissidi tra la vicepresidente della Camera dei deputati Mara Carfagna e Silvio Berlusconi, è arrivato anche “lo strappo” dell’On. Gianfranco Rotondi, che ha sottolineato:

In generale, una linea politica sbagliata, senza la possibilità adesso di poter porre rimedio.

Di maggior clamore, però, è l’altra staffilata di Gianfranco Rotondi, in merito alla paternità assegnatagli dal Movimento Sudisti Italiani in odore forzista:

L’idea e il suggerimento mi sono arrivati dai circoli intellettuali e dagli ambienti accademici. Stranamente queste voci sono giunte soprattutto dal Nord e dalla Lombardia, dove si crede che la questione meridionale possa essere anche il solo tema in agenda di un partito. Posso solo dire che c’è un dialogo serrato con queste realtà che si oppongo all’egemonia salviniana. E che trovano, per origini e filosofia, proprio in Mara Carfagna “una sponda solidale e di condivisione“.