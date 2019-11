“Far From Over” è il nuovo album dei Barison Square

Un nuovo debutto quindi, ma non senza un passato da cui importare ed arricchire uno stile di successo, in cui dominano le sonorità d’Oltreoceano, ma non mancano le influenze indie e testi – tutti rigorosamente in inglese – capaci di indagare sugli aspetti più intimistici dell’esistenza. 12 tracce che catturano l’orecchio a suon di pop punk in perfetto stile californiano e melodie che ravvivano le emozioni come solo la musica può riuscire a fare.

Dal 5 Novembre 2019 “Far From Over” è disponibile su iTunes e i migliori store digitali internazionali, mentre il brano apripista dell’album “Table 100” è il primo singolo in radio.

Di seguito il link alla Cartolina Digitale dei Barison Square, dove sono a vostra disposizione per il download l’intero album in formato MP3 – 320 Kbps, il singolo in promozione e le foto ufficiali per le vostre pubblicazioni.

N.B. Per accedere alla Cartolina Digitale copiate il link sottostante ed inseritelo nel vostro browser di navigazione (Chrome, Mozilla e affini)