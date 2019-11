Esce “There’s a way”, il nuovo album del cantautore Alessandro Fantino

“There’s a way” è il nuovo album di Alessandro Fantino, un metaforico viaggio autobiografico con ambientazioni Pop contaminati da Folk, New Age e Rock, generi che influenzano il percorso artistico del cantautore e la pubblicazione odierna, nel giorno del suo compleanno, per la label bolognese Vivamusic.

La nuova verve, a partire dalla scelta del bilinguismo, si manifesta nei 12 brani dai testi riflessivi sulla vita quotidiana, in cui spicca la semplicità armonica e melodica delle musiche, accompagnata da riff orecchiabili e che tracciano un solco sulla “strada” scelta dall’autore, quella stessa strada segnata, brano dopo brano, dalla title-track già in programmazione radiofonica.

Di seguito il link alla Cartolina Digitale di Alessandro Fantino, dove sono a vostra disposizione per il download l’intero album in formato MP3 – 320 Kbps, il singolo in promozione e la cover ufficiale per le vostre pubblicazioni.

N.B. Per accedere alla Cartolina Digitale copiate il link sottostante ed inseritelo nel vostro browser di navigazione (Chrome, Mozilla e affini)