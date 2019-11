Esce oggi il lyric video di February, il primo singolo di Wolf Theory

February (Official Lyric Video) > https://youtu.be/YqhbyCbnR0I

Rock alternative ed elettronica per questo primo assaggio WOLF THEORY, un brano intimista e appassionato, che ci racconta la visione di Emiliano (voce) sulla società di oggi e le inquietudini su ciò che succederà, sul futuro che sarà in mano alle nuove generazioni.

Possente sezione ritmica, muri di chitarre che esplodono in un assolo magistrale, ricercati elementi di elettronica, una voce sempre presente, con vincenti linee melodiche.

February è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming https://ffm.to/february. Il testo è ad opera del cantante Emiliano Camellini, la musica dell’intera formazione, gli arrangiamenti di oZZo. Registrato presso 33HZ Studio di Trezzo Sull’Adda (MI) da Frank Altare, February vede alla produzione Ivano oZZo Tomba, al mix Danilo Di Lorenzo & Ivano oZZo Tomba presso MoonHouse Recording (Milano) e al master Danilo Di Lorenzo di nuovo presso MoonHouse Recording (Milano).

WOLF THEORY sono cinque musicisti con importanti esperienze alle spalle nel panorama rock/metal nostrano e non solo, che vantano esibizioni dal vivo in apertura, nei rispettivi progetti, ad artisti del calibro di Rammstein, Stone Sour, Papa Roach, HIM e Disturbed (tra gli altri).

Emi Camellini – Voce

Elio Alien Fabro – Chitarre

Fabio Random Petrelli – Basso

Teo Camellini – Batteria

Ivano oZZo Tomba – Synth, elettronica

www.facebook.com/wolftheoryband/

www.captivagroup.com/captive-records