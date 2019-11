EPI: “Consiglio regionale faccia il possibile per non andare in esercizio provvisorio”

Lo chiede Tore Piana, a nome del partito politico Energie Per L’Italia Sardegna, che ha partecipato all’ultima competizione elettorale nella coalizione di centro-destra Sardista e Autonomista.

La Sardegna – continua Piana – oggi ha mille difficoltà e urgenze; per questi motivi non si può assolutamente permettere di vedersi limitare in dodicesimi la capacità della spesa dell’intera disponibilità, anche per solo un mese.