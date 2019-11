Dal 21 novembre la chiusura della Pinacoteca nazionale di Cagliari a causa di lavori di manutenzione straordinaria

Nuova luce per la Pinacoteca Nazionale di Cagliari. Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto di illuminazione del Museo, il direttore del Polo Museale della Sardegna, Giovanna Damiani, ha stabilito la chiusura temporanea della Pinacoteca a partire da giovedì 21 novembre 2019 fino alla conclusione dei lavori. L’intervento tecnico verrà concentrato in un unico periodo e non precluderà lo svolgimento dei concerti in programma per il Festival inaudita2019 – Concerti d’autunno che si terranno nella Sala Conferenze della Pinacoteca Nazionale di Cagliari. Il pubblico potrà assistere, venerdì 22 novembre 2019, alle 18.00, con ingresso gratuito, all’esibizione del Quartetto di chitarre Entu’s Quartet, composto dai musicisti Giuseppe Azzaro, Giovanni Pera, Luca Micheletto, Matteo Ghironi, che eseguirà le musiche di Georg Philipp Telemann, Frédéric Chopin, Federico Moreno Torroba, Leo Brouwer.

Vi invitiamo a consultare il sito web e la pagina Facebook del Polo Museale della Sardegna, agli indirizzi http://musei.sardegna.beniculturali.it/ e https://www.facebook.com/PoloMusealeSardegna , e quella della Pinacoteca nazionale di Cagliari, https://www.facebook.com/PinacoteCagliari/ , in cui saranno forniti ulteriori aggiornamenti sulla nuova apertura.

Info:

Pinacoteca Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 662496