Dagli States a Bologna: Apollo Brown, Bronze Nazareth e Nickodemus sul palco del mercato sonato

Sarà di respiro internazionale la proposta musicale del Mercato Sonato delle serate di venerdì 8 e sabato 9 novembre, con inizio alle 21.30, che vedrà sul palco di via Tartini tre artisti dj e producer provenienti direttamente dagli Stati Uniti.

L’appuntamento di venerdì 8 novembre sarà con il beat irresistibile – caratterizzato dalla commistione di sonorità anni ’90 dal sapore classico, soul e funk – del beatmaker pilastro della scena hip hop underground statunitense Apollo Brown, che ritorna in Europa con il Beat Life Tour II, accompagnato dal producer e amico Bronze Nazareth, artista hip hop internazionale con alle spalle sei album che hanno ricevuto grande successo di pubblico e sono stati acclamati largamente dalla critica.

I due produttori sfoggeranno un set che immergerà il pubblico nel sound della loro città di origine, Detroit, e sarà inoltre un’occasione per sentire il nuovo album di Apollo Brown, “Sincerely, Detroit” – disco pubblicato lo scorso 29 ottobre dall’etichetta Mello Music – in cui hanno collaborato cinquantasei artisti tra cui Royce da 5’9”, Elzhi, Guilty Simpson, Black Milk, Slum Village e lo stesso Bronze Nazareth.

Sabato 9 novembre sarà invece la volta del dj e producer Nickodemus, che da New York allieterà il pubblico con il suo sound tipicamente impregnato di suoni latini, africani e orientali. L’artista proporrà il suo ultimo album “A Long Engagement” – edito nel 2018 dalla Wonderwheel Recordings – che rappresenta il culmine di tutte le influenze che ha assorbito nella sua vasta carriera itinerante, ma anche l’energia nostalgica radicata nella Grande Mela.

Aprirà la serata il dj romano Ant aka A-Tweed, nome d’arte di Antonio De Oto, che in consolle ci regalerà freschezza, groove e good vibrations con un concentrato di afrofuturism, tropical bass, hip hop, cumbia, downbeats e world music.

I biglietti – a 10 euro per il concerto dell’8 novembre e a 7 euro per il concerto del 9 novembre – sono disponibili presso la biglietteria del Mercato Sonato. L’ingresso agli eventi del Mercato Sonato – gratuiti e a pagamento – è accessibile presentando la tessera Arci 2019/2020. Per informazioni: www.mercatosonato.com.