Cordoglio per la morte del presidente CONI Sardegna, Gianfranco Fara

Nella sede cagliaritana del Comitato Italiano Paralimpico si fa fatica a immaginare future riunioni operative senza frecciatine bonarie o brillanti battute pensate da Gianfranco Fara.

Cip e Coni in questi ultimi anni si sono dati la mano portando avanti tante iniziative, segno che l’ex cestista di Martis teneva a cuore le sorti del neonato ente pubblico. E proprio in queste ultime settimane sono stati frequenti gli incontri comuni, proprio a sottolineare come la fattiva collaborazione veniva incentrata nel segno della crescita.

Gianfranco mi ha subito presa in simpatia – ricorda la presidente Cristina Sanna – e non c’è mai stata una volta in cui non si fermasse a chiacchierare con me per sapere come stava procedendo l’attività sul fronte paralimpico. Sicuramente ha tracciato un solco importante nella storia dello sport isolano e per questo gli saremo sempre grati. A nome della Giunta, del Consiglio del CIP e di tutto il movimento esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia per questa improvvisa e dolorosa perdita.