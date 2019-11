Coldiretti Sassari. Al mercato di Campagna Amica in omaggio il biglietto del film di Pino e gli Anticorpi

Biglietto in omaggio per andare a vedere l’ultima fatica cinematografica e ad alto tasso di simpatia di Pino e gli Anticorpi, “Come se non ci fosse un domani”: film a episodi con protagonista i fratelli Manca di Sassari dal 14 novembre scorso al cinema.

Sarà il premio per chi domani, dalle 10 circa e fino ad esaurimento biglietti si recherà a fare la spesa al mercato di Campagna Amica dell’Emiciclo di Sassari. Con soli 20 euro di spesa a km0, in omaggio un coupon da presentare al Cityplex Moderno di Sassari per vedere il film “Come se non ci fosse un domani” del regista Igor Biddau. I biglietti saranno consegnati direttamente da uno dei protagonisti del duo comico: Stefano Manca sarà infatti presente nel mercato giallo per incontrare coloro che oltre a fare la spesa, hanno piacere di scambiare due chiacchere con il noto personaggio televisivo.

Domani mattina come ogni sabato, i gazebo con frutta, ortaggi, pane, olio, pasta, miele, formaggi e i numerosi alti prodotti di stagione e a km0 sui banchi della variegata rappresentanza di agricoltori e pastori, offriranno ai propri clienti anche questo fuori programma accompagnato dal biglietto premio.