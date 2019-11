Coldiretti. Le eccellenze agroalimentari sarde a Matera: il pecorino di Osilo e il pane carasau.

Due prodotti tipici che da ieri e fino a domani (domenica) rappresentano la Sardegna e deliziano i palati dei tantissimi turisti che stanno affollando il centro storico della città dei sassi, grazie all’azienda agricola sa Moddixia di Genuri e l’azienda Mandras Largas di Osilo. La prima dal grano cappelli che coltivano nella propria azienda producono pane carasau e la pasta (fregula e loroghittas), mentre Mandras Largas produce dal latte delle proprie pecore il pecorino di Osilo, inserito tra i sigilli dell’atlante della biodiversità di Campagna Amica.

Nella tre giorni la Sardegna è presente anche nell’esposizione delle biodiversità con l’Abbamele e la Pompia.

“Grazie ai villaggi, scrigno delle biodiversità e dell’agroalimentare made in Italy autentico – dice il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – stiamo promuovendo la nostra regione con le nostre eccellenze agroalimentari. Lo facciamo a diretto contatto con i cittadini, che affollano ogni tappa del Villaggio Coldiretti che si sta tenendo da due anni in giro per litalia.

Una promozione diretta, senza intermediari, fatta dai nostri agricoltori che raccontando i propri prodotti valorizzando la nostra Sardegna più autentica, quella rurale. Quella dei prodotti tradizionali, grazie ai quali si presidia e si tutela il territorio”.