Cittadinanzattiva: al via la campagna di crowfunding per il progetto “Cagliari Evergreen”

Cittadinanzattiva Onlus Regione Sardegna, insieme alla Cooperativa Sociale Passaparola, Associazione Efys Onlus, Cooperativa Sociale AlfaBeta Onlus e Isola verde Cooperativa, ha partecipato al bando nazionale “100.000 euro per la sostenibilità 2.0” di NOPLANETB, superando la fase di preselezione con il progetto “Cagliari evergreen”.

La finalità del progetto è la promozione della scoperta, cura e utilizzo delle aree verdi della città in modo rispettoso e comunitario, in un’ottica di riqualificazione e crescita dei quartieri a partire dalle risorse ambientali, associative, istituzionali e umane presenti nel territorio, creando una rete condivisa che si serve del bene comune verde per sviluppare e accrescere il benessere fisico, emotivo e sociale dei singoli e della comunità.

Il progetto prevede la realizzazione di una “Rete evergreen” per ogni quartiere, alla quale possono aderire tutte le associazioni sportive, culturali, artistiche, Istituzioni (Comune e Città Metropolitana), Centri di quartiere, biblioteche comunali e della Città metropolitana, servizi sanitari, parrocchie, scuole e università, cittadini, da noi considerate risorse già attive nel territorio e che possono garantire continuità al progetto a favore di tutti.

La Rete si occuperà di organizzare da marzo a giugno 2020 per ogni area urbana individuata di Cagliari (Quartiere San Michele – Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Centro Storico e Municipalità di Pirri) un evento all’aperto e un evento finale a luglio 2020 che riunirà tutti i quartieri coinvolti.

Per poter ottenere il 90% del finanziamento del progetto da NOPLANETB, dobbiamo raggiungere il 10% (1.000,00 €) del finanziamento richiesto attraverso il crowdfunding. Dal 7 novembre 2019 al 7 dicembre 2019, pertanto, sarà attiva sulla piattaforma “produzionidalbasso.com” la raccolta fondi e sarà possibile partecipare con un piccolo o grande contributo.

Se superata questa fase di raccolta fondi, realizzeremo il Progetto e vi coinvolgeremo nella “Rete evergreen” di quartiere. Ogni organizzazione potrà diventare protagonista e attore attivo del Progetto per promuovere una città più verde e più vicina alla comunità attraverso il bene comune rappresentato dalle aree verdi della città.