Caritas Sacra Famiglia: appello per donare con più attenzione e rispetto

Questo, tuttavia, non significa che chiunque possa depositare buste di indumenti e altro nei pressi del magazzino in via Manzoni o intorno alla chiesa, senza aver preso accordi con i volontari Caritas. Questa modalità, infatti, non rientra nella logica cristiana del dono e del rispetto delle persone che lo ricevono, oltre che dei volontari che, poi, sono costretti a sistemare e pulire.

Troppo spesso e soprattutto dopo le giornate di pioggia, nei pressi della sede si trova di tutto: indumenti a terra bagnati, sacchi rovistati dai cani, spazzatura e giocattoli rotti, solo per fare qualche esempio. Un modo poco rispettoso verso tutti e contrario al decoro della città. Gli indumenti abbandonati e sporchi, inoltre, non possono essere consegnati ai poveri, ma raccolti e portati al servizio di raccolta rifiuti.

Per quanti volessero donare vestiti smessi o altro, la sede è aperta il mercoledì dalle 9 alle 11. Per coloro che avessero difficoltà si può telefonare ai seguenti numeri e prendere un appuntamento: