Carbonia. Tirocini professionalizzanti nell’ambito del Programma “Eurodyssey”

Il progetto si rivolge a giovani residenti in Sardegna da almeno due anni, di età compresa tra i 18 e 35 anni, con diploma di scuola secondaria superiore, interessati a svolgere un tirocinio professionalizzante in mobilità, della durata compresa tra i 3 e i 7 mesi, presso aziende ed enti in una delle regioni aderenti al programma.