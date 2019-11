“Cannabis for Future”: nasce il movimento per la legalizzazione

In queste righe è sintetizzata la missione del nuovo movimento nazionale per la legalizzazione della Cannabis, denominato “Cannabis for Future”. Un nome che strizza l’occhio a quel “Fridays for Future” di Greta Thunberg, capace di muovere milioni di persone in tutto il mondo e con il quale non si escludono future collaborazioni.

D’altronde, uno dei punti cardine su cui farà leva il nuovo movimento, è proprio quello dei benefici ambientali a cui può portare la legalizzazione della Cannabis e soprattutto l’utilizzo di questa pianta nell’industria (dalla bioedilizia alla bioplastica, dall’abbigliamento alla fitorimediazione). Sul sito web www.cannabisforfuture.it tutti questi utilizzi sono descritti nel dettaglio e verranno divulgati attraverso una serie di iniziative in programma, non solo online.

Organizzeremo eventi in tutti i comuni d’Italia, da nord a sud, per informare più gente possibile che la legalizzazione della Cannabis è qualcosa che va fatta adesso, perché non possiamo più permetterci di ignorare i molteplici e comprovati benefici economici, ambientali e sociali che questa comporta – annunciano gli attivisti.

Il primo raduno ufficiale è fissato per domenica 23 novembre, in occasione dell’evento fieristico CanapaExpo di Milano-Novegro.

Informazioni

E-mail: info@cannabisforfuture.it

Sito web: www.cannabisforfuture.it

Instagram: www.instagram.com/cannabisforfuture