Calangianus: terminati i lavori del progetto “Cantieri Verdi”

Si sono conclusi i lavori effettuati dagli operai assunti con il progetto “Cantieri Verdi” del Comune di Calangianus. Il Sindaco e l’Amministrazione sono soddisfatti per i lavori che hanno permesso la riqualificazione e l’abbellimento di diversi luoghi del paese che si trovavano in una situazione di abbandono e degrado. Le aree oggetto di intervento sono state: Piazza Marconi, Piazza Repubblica, Piazzetta via Olbia, Piazzetta Padre Pio, Piazza del Popolo, Parco “La Vignaredda” e tutta la passeggiata.

I lavori dei Cantieri Verdi sono iniziati nei primi giorni di luglio e gli interventi effettuati hanno permesso di abbellire luoghi importanti e caratteristici del centro storico di Calangianus, aree in cui si è proceduto a nuove piantumazioni, pulizie, disinfestazioni, potature e la realizzazione di impianti di irrigazione in quasi tutte le aree interessate. Un progetto che ha sviluppato importanti posti di lavoro e che ha portato un po’ di verde tra le vie del paese e nelle piazze grazie al lavoro svolto dagli operai.

Nel mentre proseguono i lavori del cantiere “LavoRas”, gli operai sono già intervenuti in diverse strade rurali come “Manisfalata”, “Lovia Avra” e “Sarra di Monti” oltre a diverse aree all’interno del Paese. Nei prossimi mesi si procederà con ulteriori strade rurali già programmate così da consentire una corretta viabilità rurale mediante pulizia delle cunette e importanti potature. Tali lavorazioni proseguiranno fino al mese di marzo 2020, mese in cui si concluderà il progetto “LavoRas”, iniziato anch’esso a luglio.