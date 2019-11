Cagliari. Storie di mamme coraggiose: il 30 novembre dalle 16,30 incontro al CAV Uno di Noi

Ci saranno anche l’assessore alla Cultura Paola Piroddi e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi, al seminario/incontro dal titolo “Storie di mamme coraggiose“ previsto per il pomeriggio di sabato 30 novembre al Centro di Aiuto alla Vita “Uno di Noi”.

Con inizio alle 16,30 nei locali di via Leonardo Da Vinci 7 a Cagliari, l’occasione sarà utile per tracciare un bilancio sull’attività svolta dal Centro e sulle tipologie di aiuti e servizi erogati alle donne in gravidanza vittime di violenza fisica e psicologica.

“Dedicata ad adulti e adolescenti, l’iniziativa curata dai volontari del CAV “Uno di Noi” – ha spiegato la presidente Loi – è inserita nel programma “Feminas – Cagliari contro la violenza, promosso dall’Amministrazione comunale in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne””.