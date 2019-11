Cagliari, si continua a lavorare in vista della Samp: torna in gruppo Faragò

Allenamento mattutino ad Asseminello per continuare a preparare la sfida di lunedì sera contro la Sampdoria, in programma alla Sardegna Arena alle ore 20:45.

La seduta odierna è cominciata con l’attivazione a secco, per poi spostarsi in campo: la squadra ha dovuto svolgere degli esercizi tecnici in coppia. Successivamente i rossoblù si sono concentrati sulla parte tattica con sviluppi offensivi didattici e situazionali. In conclusione i giocatori hanno giocato una partita a 70 metri.

Continuano ad arrivare delle buone notizie dal campo: Paolo Faragò ha smaltito completamente la contusione alla coscia, rientrando così in gruppo. Fuori ancora Luca Ceppitelli, così come Birsa che si sta sottoponendo alle terapie alla mano.

Domani mattina nuovo allenamento.