Cagliari, ripresa degli allenamenti: Ceppitelli, Birsa e Nandez out

Nonostante la sosta per le nazionali, il Cagliari riprende gli allenamenti ad Asseminello.

Questa mattina mister Maran ha lavorato con la squadra decimata: assenti, infatti, Ionita, Olsen e Rog (convocati dalla Nazionale maggiore), oltre a Pellegrini e Walukiewicz (nazionali under 21).

Nella prima parte dell’allenamento i rossoblù hanno svolto dei lavori individuali in palestra, per poi postarsi in campo per fare una serie di circuiti tecnici. Alla fine è andata in scena una partitella a metà campo.

Lavorano ancora a parte Luca Ceppitelli e Valter Birsa, mentre Nahitan Nandez si sta sottoponendo alle terapie.