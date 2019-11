Cagliari. Open Day alla base Luna Rossa Prada Pirelli. Aperte le iscrizioni!

Sabato 7 dicembre Luna Rossa Prada Pirelli team apre per la prima volta le porte della sua segretissima base al Molo Ichnusa di Cagliari ai tifosi e appassionati. Durante la visita, i partecipanti avranno la possibilità di testare le proprie abilità come timonieri, grinder, trimmer o rigger sfidando i velisti del team.

Sono quasi 800 i posti disponibili. Nel link più sotto trovate il modulo da compilare in tutte le sue parti per poter ricevere l’accredito.

La base di Luna Rossa Prada Pirelli è il luogo dove si concentrano le energie degli uomini e delle donne del team durante i due anni e mezzo di preparazione prima dell’inizio delle sfide di Coppa America. È qui che ogni giorno si fanno test e analisi e si prendono decisioni che determineranno le prestazioni della barca. L’equipaggio va in mare, lo shore team fa assistenza, i designer raccolgono i dati: ciascuno svolge il proprio ruolo, da quando ci si allena la mattina presto a quando si pranza in mensa, passando per la sessione di navigazione fino alle riunioni di debrief nel tardo pomeriggio.

Ma cosa c’é dietro a tutto questo lavoro? Sapevate che al quartier generale di Luna Rossa Prada Pirelli lavorano quasi 120 persone?

In occasione dell’Open Day il pubblico potrá visitare la base, scoprire come si allena il sailing team, qual é la giornata tipo di un velista e tanti altri segreti del “dietro le quinte”. I partecipanti potranno inoltre cimentarsi in prove da timoniere, grinder, trimmer e scoprire tutti i “mestieri” di Coppa America accompagnati dai team member di Luna Rossa Prada Pirelli.