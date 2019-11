Cagliari: oggi la quinta edizione di “Inventa le tue nozze”

La quinta edizione di “Inventa le Tue Nozze”, l’appuntamento dedicato ai futuri sposi, presenta oltre quaranta professionisti del wedding in un’ambientazione prestigiosa: il centro Eventi Cannavera. Millecinquecento metri quadri impreziositi da allestimenti suggestivi che consentiranno ai visitatori di “respirare aria di nozze”. “Il nostro obiettivo è quello di presentare una panoramica articolata del mercato del wedding che favorisce l’incontro tra una qualificata offerta e una domanda sempre più esigente”, ha spiegato Paola Repetto, organizzatrice dell’evento con un’esperienza ventennale alle spalle, “sempre alla ricerca di novità ed emozioni, un’occasione per vivere in anteprima le emozioni del proprio matrimonio”. A fare da cornice all‘evento una coreografia danzante che presenterà gli abiti da sposa degli atelier presenti. La quinta edizione inizierà venerdì 8 novembre e andrà avanti fino a domenica 10. Ingresso libero e gratuito venerdì dalle 17 fino alle 21. Mentre sabato e domenica le porte del Centro Eventi Cannavera apriranno alle 10 e l’appuntamento terminerà alle 21. Chi si registrerà all’evento potrà ricevere un omaggio importante e utile a tutte le coppie: il Memorandum del Matrimonio. “Gli sposi potranno annotare appunti, ispirazioni, fornitori, contatti e riflessioni sull’organizzazione del giorno più bello”, ha detto l’organizzatrice Paola Repetto, “più di una semplice agenda, è un percorso logico che suggerisce gli elementi da considerare e da scegliere”.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inventa-le-tue-nozze-74254319669

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/inventaletuenozzesardegna/