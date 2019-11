Cagliari: il 29/11, i protagonisti di “Lost in education” ospiti in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale della Sardegna, insieme alla Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della regione Sardegna, Grazia Maria De Matteis, grazie all’adesione da parte del presidente Michele Pais e alla collaborazione tra i Comitati UNICEF locali (Sassari e Cagliari), organizzano una giornata durante la quale gli studenti e le studentesse delle scuole coinvolte nel progetto dell’UNICEF Italia “Lost in education” – un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – potranno visitare il palazzo del Consiglio e simulare una vera e propria seduta.

L’incontro sarà soprattutto un momento di ulteriore approfondimento rispetto ai temi dei diritti dei bambini e degli adolescenti, durante il quale i protagonisti di “Lost in education” potranno confrontarsi con le istituzioni presenti.

Le scuole coinvolte sono l’Istituto Comprensivo Su Planu di Selargius e l’Istituto IIS Pellegrini di Sassari.

L’evento si inserisce nella settimana dei diritti dedicata al 30° anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, durante la quale si svolgeranno i “KidsTakeOver”: in tutto il mondo, bambini prenderanno il posto degli adulti in ruoli chiave nei media, in politica, nelle imprese, nel mondo dello sport e dello spettacolo, per esprimere il loro supporto verso quei milioni di loro coetanei che non vanno a scuola, sono senza protezione o sono stati costretti ad abbandonare la propria casa.

Per il Consiglio Regionale della Sardegna l’evento rientra tra le iniziative finalizzate alla promozione e all’attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, giusto protocollo siglato in data 1° febbraio 2019 tra l’UNICEF Italia e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Provincie autonome.

Lost in education

“LOST IN EDUCATION” è tra i 17 progetti multiregionali selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.

Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

Informazioni: www.conibambini.org