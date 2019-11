Eventi

Cagliari: il 28 novembre, la presentazione di “Natale da favola” I edizione alla MEM

Giovedì 28 novembre alle ore 11, presso lo spazio Cineteca alla MEM - Mediateca del Mediterraneo di Cagliari (via Mameli 164 - mappa), verrà presentata alla stampa la prima edizione della rassegna natalizia di teatro per ragazzi e famiglie "Natale da favola", in scena al Teatro Sant'Eulalia di Cagliari dal 4 al 29 dicembre.