Eventi

Cagliari: il 27 novembre, la presentazione del progetto Aspal “Mediare per unire”

Domani, mercoledì 27 novembre alle 10:30 nella sede dell'Aspal di via Is Mirrionis a Cagliari, sarà presentato "Mediare per unire", un progetto sperimentale e innovativo sulla mediazione culturale a favore dei cittadini stranieri, che vede coinvolte alcune cooperative sociali.