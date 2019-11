Cagliari: il 24 novembre andrà in scena “Il vuoto dentro” sulla strage di Orlando

Domenica 24 novembre alle ore 20:30, una prima assoluta della compagnia Origamundi; al Teatro Intrepidi Monelli – Viale Sant’Avendrace, 100 – Cagliari – va in scena “Il vuoto dentro”.

“Il vuoto dentro”: la storia

La strage di Orlando è stata uno dei più gravi episodi di violenza contro la comunità Lgbt nella storia americana, una terrificante sparatoria di massa avvenuta all’interno del night club Pulse di Orlando, in Florida, nella notte tra l’11 e il 12 giugno 2016.

“Il vuoto dentro” è ambientato proprio al Pulse e racconta questo tragico episodio attraverso le parole di Marsha L. Arts, l’artista che si stava esibendo in quel momento nel locale. Una messa in scena con tratti onirici ma in pieno stile Drag: dissacrante e ironica, rende omaggio ai personaggi che hanno contribuito al movimento di emancipazione.

Protagonista e autore del testo Giovanni Trudu, che cura, insieme ad Ivano Cugia, anche la regia.

Lo spettacolo chiude la parte della rassegna “Teatro e Contemporaneo”, organizzata dalla compagnia Origamundi, all’interno del più ampio progetto “teatro diffuso”.

La rassegna, svoltasi sul palco del Teatro Intrepidi Monelli per tutto il mese di novembre, ha rappresentato una pluralità di proposte, un fresco spaccato di vivacità creativa volto anche a promuovere e divulgare le produzioni emergenti dell’isola.

Il biglietto dello spettacolo ha un costo pari a € 8,00 e € 6,00 ridotto.