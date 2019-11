Eventi

Cagliari: il 22 novembre, l’autrice Michela Capone presenterà “Ed è già estate”

Venerdì 22 novembre alle 18:00, Michela Capone presenterà il suo nuovo romanzo “Ed è già estate” presso l’Aula Specchi del Corpo aggiunto della Facoltà di Studi Umanistici, in via Is Mirrionis a Cagliari. Dialogherà con la scrittrice il giornalista de L’Unione Sarda Paolo Matta. Letture a cura di Carla Mascia.