Cagliari: il 21 novembre alla Libreria Ubik, incontro con lo scrittore Enrico Dellacà

Il libro: “Manuale di sopravvivenza nelle relazioni affettive”

In questo breve “manuale di sopravvivenza” l’autore si rivolge in particolar modo ai giovani, a coloro che si affacciano nel grande mare delle relazioni interpersonali e affettive. Partendo dal presupposto che il sistema di attaccamento ha un’importanza cruciale nei rapporti tra le persone, Dellacà intende fornire delle semplici indicazioni per far sì che quel tipo di relazioni prendano la giusta direzione.

In questo modo si evita l’insorgere di quelle connessioni che distruggono progressivamente la base di affettività, inaridendo i rapporti. Il saggio di Enrico Dellacà è un utile strumento per conoscere le zone d’ombra della propria affettività, per metterle in luce e farle diventare una risorsa per un profondo cambiamento interiore.

L’autore: Enrico Dellacà

Enrico Dellacà ha studiato in prestigiosi atenei italiani ed esteri specializzandosi in Medicina. Professore universitario, è da sempre impegnato nella terapia del dolore, della sofferenza e del disagio fisico-mentale. Ha introdotto, con un gruppo di matematici e informatici, un rivoluzionario sistema di diagnosi differenziale in Medicina attraverso la Membrane Computing.

Coniugando la professione alle proprie passioni – studio del Proto Indoeuropeo, del Sanscrito, del Greco antico, di astrofisica, di religioni orientali – ha scritto diversi libri e articoli sulle tematiche a lui più care: il superamento del dolore e della sofferenza, la meditazione. Apprezzato e seguito in Italia e all’estero grazie alla sua capacità divulgativa, il “Manuale di sopravvivenza nelle relazioni affettive” è un nuovo tassello al mosaico sulla “ricostruzione” delle affettività portato avanti con tenacia negli anni.