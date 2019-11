Cagliari: il 16 novembre la presentazione del documentario “Materia Oscura” dell’Asarp

Nell’ambito del Mese dei Diritti Umani, l’Asarp, associazione sarda per l’attuazione della riforma psichiatrica, grazie alla collaborazione con RAI Cinema e Montmorency Film, presenta il documentario “Materia Oscura” di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi. Sabato 16 novembre alle ore 17.00 nella Cineteca Sarda – Società Umanitaria in Viale Trieste, 118 – 126. L’ingresso è gratuito. L’Asarp ritiene dannosa l’occupazione militare della Sardegna. Dannosa perché sottrae il territorio alle popolazioni, perché lo inquina e lo rende inservibile per qualsiasi uso. E soprattutto perché è un sostegno alle guerre. Seguirà un dibattito sull’occupazione militare della Sardegna e le ricadute sull’ambiente e sulla salute. Partecipano Gisella Trincas, presidente dell’Asarp; Roberto Loddo del manifesto sardo; Claudia Zuncheddu, medico e attivista; Ettore Cannavera, fondatore della “Comunità la Collina”.

Questo documentario racconta un luogo di guerra in tempo di pace: l’area del Poligono Sperimentale del Salto di Quirra, regione della Sardegna compresa tra le province di Cagliari e Nuoro, dove, per oltre cinquanta anni, i governi di tutto il mondo hanno testato armi nuove e dove il governo italiano ha fatto brillare i vecchi arsenali militari, compromettendo inesorabilmente il territorio. Attorno a quest’area si intrecciano un’indagine giudiziaria, un servizio fotografico, la vita di un paese e quella di due pastori. Con sguardo poetico, il film si addentra in questo territorio mostrandone la silenziosa quotidianità e rivelando la devastante convivenza tra gli elementi della natura – uomini compresi – e la fabbrica della guerra.

