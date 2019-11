Cagliari: il 16/11 si è svolto il X congresso regionale di Legambiente Sardegna

Ha aperto i lavori Antonella Pistidda, presidente del Circolo Legambiente di Cagliari, con un intervento sulle tematiche della città, a cui ha fatto seguito un video-saluto di Matteo Porru, vincitore Premio Campiello Giovani 2019.

Nella relazione introduttiva, Annalisa Colombu ha presentato e illustrato il documento “Sardegna come laboratorio di transizione nel tempo del coraggio”.

Sul tema principale della mattina “La Sardegna e la sfida dei cambiamenti climatici” si è sviluppato un ricco e articolato dibattito. Sono intervenuti:

Inoltre sono intervenuti:

A conclusione del Congresso è stato approvato il documento congressuale con la relazione, sono stati eletti i delegati al congresso nazionale e i nuovi organismi dirigenti con le conferme di Annalisa Colombu presidente e Marta Battaglia direttore e il nuovo Consiglio Direttivo regionale (21 componenti).

Le sfide che ci attendono sono di una complessità finora inedita – dichiara Annalisa Colombu, presidente di Legambiente Sardegna – e richiedono strategie nuove e un crescente impegno a ogni livello, per limitare i cambiamenti climatici e accelerare la transizione verso un modello energetico ed economico più sostenibile, in cui l’innovazione tecnologica diventa un fattore competitivo determinante. Il nostro impegno deve portarci al confronto costante con le istituzioni, in particolare con la Regione Sardegna e con i sindaci che sostengono i propri territori, con l’Università e le Scuole, con le aziende innovative e sostenibili che offrono occasioni di lavoro in una terra che sta affrontando una crisi occupazionale allarmante.