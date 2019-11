Cagliari: il 14 novembre, Duo Euterpe live presso la Pinacoteca Nazionale

Il Polo Museale della Sardegna e la Pinacoteca nazionale di Cagliari, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “G.P. Da Palestrina” e l’Associazione Ensemble Spaziomusica Cagliari, giovedì 14 novembre 2019 alle 18:00, nella Sala Conferenze della Pinacoteca Nazionale di Cagliari, in Cittadella dei Musei, per il Festival inaudita2019 – Concerti d’autunno, presentano un concerto del Duo Euterpe, dal titolo “Dal Romanticismo alla Salsa”.

Il Duo Euterpe (composto dai musicisti Elena Aguilar Gasulla al pianoforte e Francesco Mannis al flauto traverso) ha conquistato numerosi riconoscimenti e premi prestigiosi in concorsi nazionali e internazionali di musica da camera.

Per l’evento l’ingresso sarà gratuito.

Informazioni

Pinacoteca Nazionale di Cagliari

Tel. +39 070 662496