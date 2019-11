Cagliari: il 13 novembre, verrà presentata la quarta edizione del “LEI Festival”

Il ricco programma, che ha preso il via lo scorso 30 maggio per concludersi il prossimo 9 dicembre, con proposte a Cagliari, Sassari, Pau, Nuoro e Olbia, propone 20 incontri con gli autori, 13 reading, 2 workshop, 1 laboratorio di filosofia per adulti e 3 per bambini, 7 laboratori di promozione della lettura nelle scuole, 2 cene e 2 concorsi letterari.

Momento centrale della manifestazione saranno gli incontri con gli autori, in calendario dal 5 all’8 dicembre, nella Sala M2 del Teatro Massimo di Cagliari.

Il programma completo della manifestazione sarà presentato ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alle ore 11 di mercoledì 13 novembre, nel Teatro Massimo di Cagliari.