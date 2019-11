Cagliari. Giornata nazionale degli Alberi e progetto Amico Albero

Piantiamo un albero e diamogli il nostro nome Da oggi e fino al 7 dicembre, si potrà sostenere il progetto “Amico Albero”: la messa a dimora di alberi e piante nella Città Metropolitana di Cagliari per sensibilizzare i giovani e le pubbliche amministrazioni.

Qualcosa si muove anche in Sardegna. Il Consiglio regionale e diverse Amministrazioni comunali si sono dichiarate “plastic free”. E oggi è la Giornata nazionale degli Alberi. Quale migliore occasione per ricordare ai Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali delle Comunità ricomprese nella Città Metropolitana di Cagliari che entro il 7 dicembre si può contribuire al finanziamento del progetto Amico Albero?

Da qui la sensibilizzazione mirata verso gli Amministratori. . Amico Albero punta alla messa a dimora di alberi e piante in uno spazio destinato al verde pubblico in uno dei comuni della Città Metropolitana di Cagliari.

Si potrà partecipare dando il proprio contributo con bonifico, Visa, Mastercard, PayPal, Postepay all’indirizzo internet https://www.produzionidalbasso.com/project/amico-albero/ Amico Albero è uno dei circa dodici progetti nazionali selezionati da NOPLANETB grazie ai 100.000 euro messi a disposizione da Punto.Sud e rientra nei punti dell’Agenda ONU 2030 per la Sostenibilità Ambientale. . Chi volesse contribuire può digitare: http://sostieni.link/23576 e versare un contributo che potrà sfociare in ricompense interessanti come, ad esempio, dare il proprio nome (o di un familiare) all’albero che potrà essere messo personalmente a dimora. http://sostieni.link/235