Cagliari, doppia seduta di allenamento: out Castro per febbre

Quest’oggi ad Asseminello doppia seduta di allenamento per prepari al meglio al match di domenica sera alle 20:45 contro il Lecce.

Nel corso della mattinata la squadra ha lavorato in palestra, con lavori personalizzati ed esercizi di reattività. Al pomeriggio, invece, tutti in campo: prima per la fase di mobilità con la palla e poi per una lunga parte tattica. Successivamente il gruppo è stato diviso: i difensori si sono concentrati sul perfezionamento della linea difensiva, invece i centrocampisti e gli attaccanti sulle combinazioni offensive.

Al Centro sportivo sono rientrati gli ultimi nazionali Rog e Ionita.

Per quanto riguarda la questione infortuni buone notizie per Maran: Nandez, così come Birsa, ha lavorato parzialmente in gruppo. Continuano i lavori personalizzati per Ceppitelli e Pellegrini, mentre Castro ha saltato l’allenamento per un attacco febbrile.

Il prossimo allenamento si terrà domani mattina.