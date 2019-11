Cagliari: domenica 10 novembre l’appuntamento allo Spazio OSC con CinemANIMEshōn

ArTheaterSardiniaNet presenta domenica 10 novembre il quinto appuntamento in calendario della 2a edizione della rassegna CinemANIMEshōn, organizzata dal Teatro Laboratorio Alkestis, progetto e coordinamento scientifico a cura di Emanuele Ortu e Maurizio Ortu, con la direzione artistica di Andrea Meloni, che si svolgerà allo Spazio OSC in via Newton 12 a Cagliari.

Dalle ore 17.30 si svolgerà la proiezione di “Metropolis” anime del 2001 diretto da Rintarō, durata 107 minuti.

A seguire, dalle ore 19.30 alle 21.00, presentazione e prova giochi moderni sul tema della distopia a cura della Tana dei Goblin di Cagliari. I giochi, tra i quali Dixit, Il Sesto Senso (Mysterium), The Resistance, Skyliner, Quadropolis, Ginkopolis e Scythe, offriranno ambientazioni distopiche ed esasperate oppure trasmetteranno messaggi confusi e fuorvianti. Il vincitore di ogni tavolo avrà diritto a un premio.

Le attività e la proiezione sono adatte dai 10 anni agli adulti.

Ingresso: 5€ per la visione del solo film, 8€ comprensivo di film e gioco.

Metropolis, regia Rintaro, 2002. Basato su un omonimo manga di Osamu Tezuka, ideato nel 1949 ad appena 21 anni e lontanamente ispirato all’omonimo capolavoro di Fritz Lang del 1927, Metropolis è, senza ombra di dubbio, uno dei più fondamentali e importanti film d’animazione giapponesi. Il film racconta una vicenda che si svolge in una gigantesca e futuristica città-stato in cui gli uomini si limitano a dominare robot e androidi ridotti in schiavitù e costretti a vivere nei livelli inferiori dal terribile Duca Red, che aspira al dominio totale. Costui ha fatto costruire una giovane androide che sfuggirà al suo controllo e lo ostacolerà con l’aiuto del piccolo Kenichi, giunto in città con lo zio investigatore che indaga su un misterioso scienziato. Il film è caratterizzato dalla complessità della trama e dalle scenografie più intricate e fantasiose che un film di animazione abbia mai osato.

IL PROGETTO

La 2a edizione di CinemANIMEshōn attraverso cinema, giochi da tavolo, musica e videogiochi, offrirà un momento in cui rivedere i grandi generi letterari e gli episodi più significativi della cultura e della storia europea grazie allo sguardo degli anime giapponesi.

Gli appuntamenti della rassegna affronteranno temi diversi grazie al connubio di differenti arti e sono stati progettati per essere fruibili da un pubblico di adulti e bambini.

Gli spettatori saranno accompagnati in ogni proiezione attraverso delle attività di divulgazione che avverranno prima e dopo la visione degli anime, attività ludiche che permetteranno di continuare a riflettere attivamente sulle tematiche affrontate dagli anime. I giochi da tavolo saranno presenti grazie alla collaborazione con la Tana dei Goblin, la Ludoteca dei Troll e la presentazione di I viaggi straordinari di Eleonora Guggeri e Fabio Attoli, ispirato alle opere di Jules Verne. Il videogioco sarà protagonista nella maratona dedicata a Final Fantasy con l’organizzazione di un tornero per appassionati dopo la visione del film. All’interno della rassegna troverà spazio anche la musica, elemento fondamentale degli anime, con la festa di chiusura durante la quale sarà proiettato Interstella 5555, realizzato dalla collaborazione di Leji Matsumoto con i Daft Punk, a cui seguirà una selezione musicale che ripercorrerà i generi che hanno creato le grandi colonne sonore degli anime. Altri appuntamenti tematici saranno dedicati al giallo, alla fantascienza e alle distopie, alle tradizioni giapponesi, alle grandi guerre.

Teatro Laboratorio Alkestis in collaborazione con compagnia d’arte Circo Calumet, L’quilone di Viviana, Centro internazionale del fumetto, Cineteca Sarda – Società Umanitaria, Ludoteca del Troll, La Tana dei Goblin e con il contributo di Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo) – Regione Autònoma de Sardegna (Assessoradu de S’Istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport) e Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura).