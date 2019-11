Cagliari, continuano gli allenamenti ad Asseminello: torna in gruppo Pellegrini

Nuovo giorno, nuova seduta di allenamento. Questa mattina mister Maran ha continuato a lavorare con la squadra in vista del match contro il Lecce di domenica notte.

L’allenamento è cominciato, dopo l’attivazione con i torelli, con il gruppo che si è dedicato alla tattica, provando degli sviluppi difensivi a squadre contrapposte.

Quindi serie di cross e conclusioni al volo. La sessione è conclusa con delle esercitazioni tecniche individuali e tiri in porta.

Buone notizie anche dall’infermeria: lavorano regolarmente in gruppo Pellegrini, Pisacane e Castro. Continua a lavorare a parte Ceppitelli, mentre rimane a riposo precauzionale Faragò per via di una contusione alla coscia sinistra. Terapie per Birsa.