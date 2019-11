Cagliari: al via il 25 novembre Oro Colato, il progetto lanciato dalla Camera di Commercio

Ai nastri di partenza Oro Colato, il progetto ideato e promosso dalla Camera di Commercio di Cagliari attraverso il Centro Servizi Promozionali per le Imprese: inizia lunedì 25 novembre alle ore 15:30 nella sala Tola Sulis del Quartiere fieristico di Cagliari (ingresso pedonale lato Coni) con un corso di formazione rivolto ai 20 ristoratori che hanno aderito all’iniziativa.

Docente dell’incontro sarà Giovanni Bandino, esperto di olivicoltura e produzione olearia sarda, che illustrerà tutte le peculiarità delle olive e degli oli del Sud Sardegna: il modo migliore per un utilizzo più consapevole dell’ingrediente nelle cucine degli chef.

Per l’occasione è particolarmente gradita la presenza della stampa: nel corso dell’incontro, infatti, sarà anche possibile assistere a una simulazione di ciò che il pubblico potrà apprezzare non appena Oro Colato sarà ufficialmente avviato (dal 27 novembre al 16 dicembre), soprattutto per la presenza, in anteprima esclusiva, dei visori in 3D che consentiranno di vivere un’esperienza quasi totalizzante immersi nei territori dai quali gli oli provengono.

Sarà questa la novità assoluta dell’iniziativa Oro Colato, preceduta dall’analoga e fortunatissima Cagliari Say Cheese dello scorso maggio che vide protagonista il formaggio.

Entrambi sono progetti del marchio Bello buono e vicino della Camera di Commercio di Cagliari.