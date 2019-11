Cagliari. 82° 07’ Nord, in barca a vela ai confini del Polo sulle tracce del dirigibile Italia

Il CRS4, nell’ambito del progetto di divulgazione scientifica Lab Boat 2019 e in collaborazione con Polarquest2018, venerdì 8 novembre alle ore 19, inaugura l’esposizione fotografica e video “82° 07’ Nord – in barca a vela ai confini del Polo, sulle tracce del dirigibile Italia”.

Finanziata dalla Fondazione di Sardegna e in mostra sino al 30 novembre nei suoi spazi a Cagliari al civico 2 di via San Salvatore Da Horta, sarà aperta al pubblico da sabato 9, dalle 8 alle 20.

Alla ricerca del dirigibile ha partecipato anche il CRS4, mettendo in campo la sua esperienza sui sistemi informativi geografici (GIS – Geographic Information Systems), per trattare tutte le informazioni associate alle possibili posizioni del relitto sulla superficie terrestre. Al momento sono ancora in corso le analisi dei dati raccolti.

Nel corso di questa spedizione sono stati effettuati, per la prima volta, campionamenti di microplastiche e misure del flusso di raggi cosmici. La spedizione ha confermato che la presenza di detriti plastici si estende fino alle acque artiche remote. Per questo motivo, l’esposizione è stata inserita anche all’interno del Cagliari FestivalScienza, per il quale, nelle giornate dell’11 e 12 novembre, sempre nella sede della Fondazione, le scolaresche in visita potranno seguire i seminari di alcuni ricercatori che tratteranno le tematiche legate alla distribuzione delle microplastiche negli animali e negli ecosistemi marini, a cura di Luca Palazzo, ricercatore del IAS-CNR (Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino) e lo studio del CRS4 sull’idrodinamica marina e in particolare, sulle correnti del Mar di Sardegna e le relative simulazioni sulle possibili traiettorie delle particelle inquinanti che si riversano in mare in caso di incidenti con perdita di idrocarburi, a cura di Pierluigi Cau, ricercatore CRS4.

Dopo la conclusione del FestivalScienza, dal 13 al 30 novembre, la visita per classi e gruppi può essere prenotata tramite l’indirizzo e-mail: visitamostra@crs4.it .

L’esposizione è curata dal CRS4, nell’ambito del progetto Lab Boat, e da Polarquest2018. Foto e filmati sono di Mike Struik, Alwin Courcy, Kai Struik e Gianluca Casagrande.

Il progetto espositivo e l’allestimento sono curati da Emanuela Falqui del CRS4. I testi a cura di Polarquest2018. Il responsabile del progetto Lab Boat è Andrea Mameli del CRS4.

Per ulteriori informazioni sulla mostra: www.labboat.it/mostra-82-07-nord/

Per ulteriori informazioni su progetto PolarQuest2018: www.polarquest2018.org

Per ulteriori informazioni sul progetto Lab Boat: www.labboat.it