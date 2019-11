Cagliari: 29 novembre, appuntamento con Stefania Ruggeri per parlare di nutrizione

L’appuntamento, inserito all’interno della vivace azione Skill4life, prevede due incontri, distribuiti nell’arco della medesima giornata, programmati per favorire l’incontro dell’esperta sia con gli adolescenti, sia con le persone adulte che a vario titolo sono in stretta relazione coi ragazzi. Figli e genitori, dunque, due voci distinte, talvolta incapaci di reciproco ascolto, invitate a riconoscere proprio a partire dall’incontro a tavola la necessità di generare momenti e spazi di dialogo e di conoscenza.

Volto noto di numerose trasmissioni televisive (“Tutta salute”, “Mi manda Raitre”, “La vita in diretta”, “Selfie”) e molto attiva presso il CREA, Centro di ricerca alimenti e nutrizione, Stefania Ruggeri presenterà venerdì 29 novembre (ore 11:30) il suo nuovo libro edito da Sonzogno “Mamma che fame! Adolescenti: dall’acne al peso, i consigli pratici (e le ricette) della nutrizionista” agli studenti e studentesse del Liceo Eleonora d’Arborea e del Liceo Euclide di Cagliari.

Nel pomeriggio di venerdì (ore 18:30), negli spazi della Biblioteca Montevecchio, tra i principali presidi del progetto Skillellé, Ruggeri sarà invece la protagonista dell’incontro dal titolo “L’alimentazione dei nostri figli, consigli e ricette per tutti” aperto alla partecipazione di un pubblico adulto e alle famiglie. L’incontro sarà coordinato da Luigi Minerba, professore associato al dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare dell’Università degli Studi di Cagliari.

A partire dalla propria esperienza personale, di madre di due figlie adolescenti, Stefania Ruggeri esplora con l’agilità delle sue capacità comunicative e con il rigore della ricerca di cui da anni è promotrice, il mondo insidioso dell’alimentazione dei più giovani.

Se è vero che la relazione col cibo è specchio spesso impietoso della relazione che ciascun individuo instaura col proprio corpo, questo tema diventa di massima delicatezza se riferito a una delle fasi della vita per sua natura più esposta all’accettazione di sé e alle dinamiche di emulazione e omologazione rispetto all’immaginario estetico imperante.

I dubbi e le criticità di questi tempi moderni sono innumerevoli ed è significativa la mancanza di informazione e di conoscenza, sia dell’adolescente che pratica le diete alimentari, sia del genitore che assiste il più delle volte impotente al loro attuarsi. Il cibo e l’atto del nutrirsi, se concepito non solo come pura necessità biologica ma soprattutto come dimensione di relazione tra sé e il proprio sistema affettivo di riferimento, può diventare lo spazio dell’incontro e dei legami.

Stefania Ruggeri

Nutrizionista e ricercatrice del Crea (Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione), insegna al corso di Scienze della nutrizione umana della facoltà di Medicina dell’Università Tor Vergata di Roma. Da circa vent’anni si occupa della salute della donna e del bambino e coordina progetti di ricerca nazionali e internazionali. Negli ultimi anni i suoi studi si sono concentrati sulle abitudini alimentari e gli stili di vita degli adolescenti. Partecipa come esperta di nutrizione a trasmissioni televisive, tra cui Tutta salute, Mi manda Raitre, La vita in diretta e Selfie. Ha pubblicato La Cucina Wellness (2012) e La nuova dieta mediterranea (2015). Ha due figlie, Vittoria e Bianca, ed è riuscita a sopravvivere brillantemente alla loro adolescenza.

Luigi Minerba

Professore Associato afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare – Università degli Studi di Cagliari, docente di metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche applicate alla programmazione sanitaria e organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Dal 2018 al 2019 è nominato Direttore dell’Area socio sanitaria di Cagliari. Dal 2014 al 2016 ha ricoperto l’incarico di assessore alle Politiche sociali e salute del Comune di Cagliari. Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca ed è coautore di oltre settanta pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

Il programma

Venerdì 29 novembre

Liceo Eleonora d’Arborea, Via Carboni Boi 5, h 11:30.

Skill4life – MAMMA CHE FAME! Adolescenti: dall’acne al peso, i consigli pratici (e le ricette) della nutrizionista. Incontro con Stefania Ruggeri, nutrizionista e ricercatrice del Crea (Centro di ricerca alimenti e nutrizione) e presentazione del libro (Sonzogno, 2018).

Biblioteca Montevecchio, via Montevecchio 29, h 18:30.

Skill4life – L’ALIMENTAZIONE DEI NOSTRI FIGLI, CONSIGLI E RICETTE PER TUTTI. Incontro con Stefania Ruggeri, nutrizionista e ricercatrice del Crea (Centro di ricerca alimenti e nutrizione) e presentazione del libro “Mamma che fame! Adolescenti: dall’acne al peso, i consigli pratici (e le ricette) della nutrizionista”, (Sonzogno, 2018). Introduce e modera Luigi Minerba, Professore Associato del Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare – Università degli Studi di Cagliari

1 dicembre, ingresso su prenotazione

Palestra Centro macrobiotico sardo, Via Pierluigi da Palestrina, 32, h 18:00.

L’ARTE DI VEDERE – incontro con il Maestro giapponese Yuji Yahiro sulle tecniche di ginnastica visiva e miglioramento della lettura, in collaborazione con la Palestra – Centro macrobiotico sardo.

Letture dal libro “L’arte di vedere” di Aldous Huxley” e “Lo yoga per gli occhi” (Pickwick, 2015), del medico oculista Kazuhiro Nakagawa, fondatore e direttore del Vision Fitness Center di Tokyo, in collaborazione con la Palestra Centro macrobiotico sardo.

6 dicembre, ingresso su prenotazione

Basilica di San Saturnino, Piazza San Cosimo, h 16:00.

L’ARTE DEL TAIKO – Workshop di introduzione alla pratica dell’allenamento del Taiko, dedicato a chi vuole apprendere un metodo da seguire per incorporare le basi del movimento e approfondire lo studio. Lo scopo dell’allenamento è quello di far risvegliare, sviluppare e manifestare la vera forza interiore, creando una condizione di armonia nel corpo, nel cuore e nella mente, per cercare di approfondire lo spirito.

A cura del gruppo di studio MUNEDAIKO – Mugen Yahiro, Naomitsu Yahiro, Tokinari Yahiro, in collaborazione con la Palestra Centro macrobiotico sardo e il Festival Transistor.

7 dicembre

Basilica di San Saturnino, Piazza San Cosimo, h 18:30.

MUNEDAIKO – L’arte del Taiko – il suono assoluto universale del tamburo tradizionale giapponese, uno spettacolo con Mugen Yahiro, Naomitsu Yahiro, Tokinari Yahiro, in collaborazione con la Palestra Centro macrobiotico sardo e il Festival Transistor.

14 dicembre

Liceo Eleonora d’Arborea, Via Carboni Boi 5, h 11:30.

Skill4life – MARTE BIANCO. Nel cuore dell’Antartide. Un anno ai confini della vita. Incontro con Marco Buttu, ricercatore all’Istituto Nazionale di Astrofisica e presentazione del libro (Edizioni LSWR, 2019).

21 dicembre

Istituto Tecnico Industriale G. Marconi, Aula Magna, Via Valerio Pisano, 7, h 11:00.

MyFace-MyBook – Chiusura e premiazione finale con gli studenti del Liceo classico e scientifico Euclide, Liceo Linguistico, umanistico, economico sociale Eleonora d’Arborea, Liceo Scientifico Pacinotti, Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi”.

PRONTI PER IL MONDO – Spettacolo di e con Gerardo Ferrara – voce narrante e percussioni.

Performance liberamente tratta dal libro “Nascosto al giorno” di Ettore Cannas con illustrazioni di Mario Soddu (Tiligù, 2010). Musiche originali di Gerardo Ferrara.