Cronaca

Cadavere trovato al largo di Durazzo: per ora è impossibile il riconoscimento

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, verosimilmente il corpo di una donna, è stato "catturato" a circa 70 metri di profondità al largo della costa adriatica, in prossimità del Capo di Rodoni e di Kepi di Bishti i Palles, non lontano da Durazzo, a circa sei miglia marine dalla costa, a circa 70 km da Otranto e Brindisi.