Cada die Teatro in Tour! Domani a Bologna lo spettacolo ” RAPTUS. Dal mito greco al femminicidio”

Cada Die Teatro in Tour!, avanti tutta. Prosegue in Emilia il viaggio con cui la compagnia cagliaritana sta portando sei delle sue produzioni nella Penisola, con tappe anche in Toscana, Milano, Trento, Roma. E’ la volta di RAPTUS. Dal mito greco al femminicidio, di e con Rossella Dassu, regia di Alessandro Lay (che ha collaborato anche alla drammaturgia), produzione di successo di Cada Die, che, sulla scia della Giornata contro la violenza sulle donne, sbarca domani, martedì 26 novembre, a Bologna, al Teatro Arena del Sole (via Indipendenza 44), alle 21; il 27, alle 10.30, il matinée per le scuole. Lo spettacolo è ospite del Festival La Violenza Illustrata, organizzato e promosso dalla Casa delle Donne di Bologna, con la collaborazione dell’Ufficio pari opportunità, tutela delle differenze e contrasto violenza di genere del Comune di Bologna.

Raptus: sostantivo maschile, dal latino raptus, rapimento, derivato da rapere, rapire. In psichiatria, impulso improvviso e incontrollato che, in conseguenza di grave stato di tensione, spinge a comportamenti parossistici, per lo più violenti. Oppure, momento di ispirazione intensa e improvvisa, di fervore creativo, nel migliore dei significati. Ma oggi quella parola viene utilizzata quando è un fenomeno tragico come il femminicidio a riempire le pagine di cronaca nera di giornali e tv.

Nello spettacolo (voce fuori campo: Francesca Mazza; disegno luci, audio: Giovanni Schirru; elaborazione suono: Matteo Sanna) a essere rappresentato èun percorso a ritroso, che permette di identificare le origini storiche e culturali di quei gesti efferati “erroneamente definiti ‘raptus’, consapevoli del fatto che se si vuole avere una comprensione del presente e delle nevralgie che lo caratterizzano, bisogna ripartire dalle origini”, così nelle note di presentazione. Che proseguono: “… Siamo tornati indietro fino al mito greco, quel patrimonio ricchissimo a cui ancora oggi attingono psicologia e psicoanalisi e da cui trae origine il nostro immaginario occidentale, per scoprire che spesso accanto ad eroi dalle gesta gloriose si alternano figure femminili subalterne, spesso puramente a servizio dei protagonisti maschili, talvolta da questi tradite e abbandonate, talvolta spinte all’azione dall’orgoglio e definite di conseguenza come pericolose ed efferate criminali. Non sorprende del resto che tutto ciò che ci è stato tramandato dall’antica Grecia si sia conservato grazie alla preziosa mediazione di autori rigorosamente uomini”. E così viene data voce ad alcune di quelle donne e ad alcuni di quegli uomini,“immaginandoli protagonisti di un processo in cui imputati e vittime alternano la loro versione dei fatti per concludere con l’intervento di un coro/giudice che più che giudicare tenta di comprendere, consci del fatto che risieda nella comprensione l’unica possibile giustizia, se di giustizia si può mai parlare”.

Orfeo si volta a guardare Euridice. Agisce in preda a un raptus? Clitemnestra uccide suo marito Agamennone. Agisce in preda a un raptus? Oreste uccide a coltellate sua madre Clitemnestra, agisce in preda a un raptus? Sono le domande che sgorgano naturali assistendo allo spettacolo. Che è costruito su un tessuto testuale che trae spunto e intreccia Omero (“Odissea” e “Iliade”), Ovidio (“Metamorfosi” e “Heroides”), Apuleio (“Metamorfosi”) con Cesare Pavese (“Dialoghi con Leucò”), Marguerite Yourcenar (“Fuochi” e “Chi non ha il suo Minotauro?”), Gesualdo Bufalino (“L’uomo invaso”), Roberto Calasso (“Le nozze di Cadmo e Armonia”).

PROSSIMI APPUNTAMENTI. PIÙ VELOCE DI UN RAGLIO, di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, il 30 novembre e il 1° dicembre, alle 16, sarà ospite di “Anch’io a teatro con mamma e papà” al Teatro Cuminetti di Trento; infine, ALBERI E SOGNI, di e con Pierpaolo Piludu, regia di Alessandro Mascia, verrà rappresentato il 1° dicembre, alle 17, all’Arena Parco Nord di Milano nell’ambito della rassegna “Il respiro di Oxy.gen”.